ЛОНДОН, 24 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на проходящем в Биаррице саммите G7 будет пытаться убедить президента США Дональда Трампа снизить напряженность в сфере мировой торговли.

"Приоритетом саммита явно будет состояние мировой торговли. Я очень обеспокоен тем, как все развивается, тем, что растут протекционизм и пошлины…. Да, буду (обсуждать это с Трампом)", — сказал Джонсон, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на саммит в субботу днем.

Премьер признался, что боится того, что Британия будет втянута в торговые войны.

"Я очень обеспокоен. Британия рискует быть втянутой в это. Я хочу видеть снижение напряженности", — добавил он.