МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.

Антидемпинговая пошлина на импорт железнодорожных стальных цельнокатаных колес с Украины в ЕАЭС была введена в январе 2016 года в размере 4,75% таможенной стоимости товара. В апреле 2018 года ставка антидемпинговой пошлины была увеличена до 34,22%. В июле 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение приостановить действие пошлины до 1 июня 2020 года.

В настоящее время, по оценке ЕЭК, стоимость одного колеса может достигать 100 тысяч российских рублей. Благодаря временному неприменению ограничительной антидемпинговой пошлины снижение стоимости железнодорожных колес при их закупке из Украины, как полагают в ЕЭК, может составить до 40%, а в условиях дальнейшего развития конкуренции можно ожидать снижения цены и со стороны производителей Союза. Выравниванию ситуации на рынке также должно способствовать расширение перечня поставщиков: в апреле этого года железнодорожные колеса двух китайских производителей были сертифицированы на территории ЕАЭС.

После увеличения пошлины в апреле прошлого года, как сообщали в ЕЭК, спрос на железнодорожные колеса увеличился, и производители не смогли удовлетворить его в полной мере, из-за чего также выросла стоимость ремонта подвижного состава. Эти факторы, по мнению ЕЭК, могли привести к повышению цен на грузоперевозки и негативно отразились бы на экономике государств-членов ЕАЭС. Кроме того, владельцы железнодорожных вагонов были бы вынуждены использовать колеса до их максимально допустимого износа, что могло негативно влиять на безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Участники рынка железнодорожных перевозок в России не раз говорили о дефиците железнодорожных колес. В частности, в феврале текущего года исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин заявил, что организация считает возможным снизить на время дефицита антидемпинговые пошлины на украинские колеса для грузовых вагонов.