МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вполне вероятно, что президента Российской Федерации Владимира Путина пригласят на предстоящий саммит G7.

Следующая встреча "большой семерки" состоится в 2020 году в США.

По данным Блумберг, Трамп признался, что он «безусловно, возможно» пригласит Путина. Однако российский президент будет там в качестве гостя.

Трамп подчеркивал ранее, что при участии РФ в формате G8 было бы намного легче обсуждать многие международные вопросы.