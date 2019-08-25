Трамп допустил возможность пригласить Путина на G7 в США
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вполне вероятно, что президента Российской Федерации Владимира Путина пригласят на предстоящий саммит G7.
Следующая встреча "большой семерки" состоится в 2020 году в США.
По данным Блумберг, Трамп признался, что он «безусловно, возможно» пригласит Путина. Однако российский президент будет там в качестве гостя.
Трамп подчеркивал ранее, что при участии РФ в формате G8 было бы намного легче обсуждать многие международные вопросы.
https://1prime.ru/state_regulation/20190825/830266580.html