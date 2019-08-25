МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит "Большой семерки" в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил о приглашении "возможно наверняка" РФ на следующую встречу G7, которая пройдет в США.

"Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим", — сказал Песков РИА Новости.