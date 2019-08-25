ВАШИНГТОН, 25 авг — ПРАЙМ. США и Япония достигли договоренностей по торговле, соглашение может быть подписано в сентябре этого года, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Мы работали над сделкой с Японией долгое время. И мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов… Возможно, мы подпишем его где-то в районе ГА ООН", — приводит слова Трампа Белый дом.

Их заявления транслировал телеканал Fox News.

Абэ подтвердил, что подписание, ориентировочно, состоится на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"В конце сентября мы оба собираемся посетить Генеральную ассамблею ООН. Так что, конечно, мы хотели бы поставить себе целью подписать это соглашение между Японией и США, воспользовавшись возможностью", — сказал он.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.