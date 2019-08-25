ВАШИНГТОН, 25 авг — ПРАЙМ. Предметом принципиальных договоренностей США и Японии в сфере торговля стали сельское хозяйство и индустриальный сектор, заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

"На сегодня мы успешно достигли договоренностей по ключевым аспектам, касающимся торговли в сфере сельского хозяйства и промышленности", — цитирует его слова Белый дом.

По его словам, обсуждение продолжится на рабочем уровне.

Ранее Трамп заявил, что США и Япония достигли договоренностей по торговле, соглашение может быть подписано в сентябре этого года.