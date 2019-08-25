ВАШИНГТОН, 25 авг — ПРАЙМ. Договоренности по торговле США и Японии позволят открыть рынок для товаров на более чем 7 миллиардов долларов, заявил в воскресенье журналистам торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Это откроет рынки для продукции более чем на семь миллиардов долларов", — заявил Лайтхайзер журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран. Его слова транслировал телеканал Fox News.

По его словам, соглашение затрагивает сельскохозяйственный сектор, доходы от промышленности и цифровой сектор. В частности, в сельскохозяйственном секторе речь о поставках из США мяса, свинины, пшеницы, спирта, вина и других продуктов.

"Это приведет к существенному снижению пошлинных и не пошлинных барьеров на границе", — добавил Лайтхайзер.

На вопрос о том, останутся ли в силе пошлины на ввоз японских автомобилей, Лайтхайзер ответил, что после подписания соглашения часть пошлин будет снята, но не эти.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода.