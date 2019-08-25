МИНСК, 25 авг /ПРАЙМ/. Работу над дорожной картой структурных реформ в Белоруссии, которая готовится совместно с Всемирным банком (ВБ), планируется завершить в четвертом квартале текущего года, сообщил глава минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

В июле первый заместитель премьер-министра республики Александр Турчин сообщил, что правительство и ВБ могут завершить согласование совместной дорожной карты реформ в экономике в сентябре. По его словам, по этому документу осталось не так много разногласий.

"На сегодняшний день действительно мы работаем над обновлением этой дорожной карты… Мы ожидаем, что это четвертый квартал этого года", — сказал министр в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос о сроках подготовки этой программы. Интервью было показано в воскресенье.

По словам Крутого, в каждой из сфер элемент реформ для Всемирного банка очень важен. "Они очень по-доброму к нам относятся, кстати, в этой части, здесь нет никакого давления", — заметил глава минэкономики республики.

Правительство Белоруссии и ВБ начали работать над дорожной картой реформ в январе 2019 года. Документ будет охватывать пять основных направлений — государственные расходы, энергетическая отрасль, госпредприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.