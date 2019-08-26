МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Новые ограничения в отношении российского госдолга, вступающие в силу 26 августа, носят мягкий характер и не способны сильно повлиять на российскую финансовую систему и экономику России в целом, считают аналитики, опрошенные РИА Новости. Эти меры ограничивают доступ России к внешним заимствованиям, но не перекрывают его, поскольку спрос на российские облигации присутствует со стороны внутренних и европейских инвесторов, поясняют эксперты.

США ранее объявили о введении нового раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия в британском городе Солсбери. РФ эти обвинения отрицает.

Вступающий в силу в понедельник второй пакет санкций США против России в рамках этого "дела Скрипалей" включает в себя ограничения на участие в госдолге и требование Вашингтона к международным организациям, например, Всемирному банку (ВБ) и Международному валютному фонду (МВФ) не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам также запрещается участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях.

НЕ ДОЛЛАРЫ – ТАК ЕВРО ИЛИ ФРАНКИ

По мнению макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, никакого эффекта для российской экономики эти санкции иметь не будут. Он поясняет, что запрет для американских банков касается только первичного размещения облигаций России. "То есть, на "вторичке" иностранные инвесторы теоретически могут покупать наши бумаги", — сказал он.

"Санкции носят достаточно мягкий характер и не повлияют серьезным образом на финансовую систему РФ. Это не скажется серьезным образом на возможности РФ привлекать валютное фондирование в текущий момент, так как на валютный долг РФ есть сейчас хороший спрос со стороны локальных и европейских инвесторов", — в свою очередь отмечает управляющий компании "Сбербанк управление активами" Дмитрий Постоленко.

"Безусловно, прежде всего, санкции коснутся облигаций, номинированных в долларах. Минфину сложнее будет размещать евробонды именно в долларах. Но ЕС, насколько я понимаю, не поддержал эту тему, поэтому Минфин может размещать облигации в евро или в швейцарских франках, и их будут покупать", — уточнил Мурашов.

Макроаналитик также не видит проблемы в том, что ограничения США касаются доступа России к ресурсам таких организаций, как Всемирный банк или МВФ. "Всемирный банк раньше кредитовал проекты в России. Сейчас он и так не дает нам кредиты. А формат экономической помощи (которую предусматривают обычно ресурсы МВФ – ред.) – Россия в этом не нуждается", — заключил он.

ГОТОВНОСТЬ К САНКЦИЯМ

Что касается действий макроэкономических властей РФ, то за последние пять лет финансовая система переориентировалась на внутренние источники: на российские банки, на российские финансовые институты, фонды, которые инвестируют в различные бумаги, в том числе в долговые, отмечал ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

А по словам первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова, созданная в стране финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах. Созданная гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям, заявлял также он.

Кроме того, Банк России отмечал, что российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин примет решение о выходе на рынок еврооблигаций.

Регулятор также фиксировал, что российский рынок продемонстрировал устойчивость в момент объявления новых санкционных ограничений, несмотря на первоначальную неопределенность их параметров. При этом в период с 1 июля по 6 августа доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась до 29,2% – в основном из-за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ (для поддержки ВЭБа), тогда как нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 миллиардов рублей, что является умеренной реакцией на сложившуюся ситуацию.

Минфин РФ заранее был готов к санкционному сценарию и воспользовался благоприятной конъюнктурой на долговом рынке в первой половине года, перевыполнив план заимствований, отмечал ранее менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплайс.