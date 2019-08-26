ВАШИНГТОН, 26 авг /ПРАЙМ/. Второй пакет американских санкций против России в связи с инцидентом в английском Солсбери вступает в силу 26 августа. Он, прежде всего, направлен на ограничение доступа России к валютным займам на внешнем рынке, однако Москва подготовилась к подобному развитию событий и уверена, что по крайней мере в краткосрочной перспективе новые ограничения не окажут никакого воздействия.

АВТОМАТИЗМ

США вводят второй пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила ему предписанных законом гарантий. В частности, США требовали, чтобы в течение трех месяцев после вступления 27 августа 2018 года в силу первого пакета санкций российские власти дали гарантии неприменения химического и биологического оружия, а также допуска международных инспекторов на свои соответствующие объекты.

Действие закона и соответственно необходимость ввести санкции были запущены "автоматически", как только Вашингтон официально согласился с выводами британской стороны о применении химического оружия в Солсбери. Поскольку Россия категорически отрицает применение химоружия и вообще причастность к отравлению Скрипалей, то и требования США выполнять отказалась.

В результате администрация США опять же автоматически была обязана ввести второй пакет санкций. Несмотря на то что многие ожидали его уже по истечении отведенных Москве трех месяцев, этого не произошло. Пауза затянулась почти на девять месяцев. Закон не предписывает конкретных сроков для второго шага, и администрация не спешила с этим. Эксперты высказывали мнение, что она пошла на второй пакет из-за давления со стороны конгресса.

МОГЛО БЫТЬ И ЖЕСТЧЕ

Второй санкционный пакет включает ограничения на российский государственный долг и обещание Вашингтона противодействовать выдаче Москве займов или их продлению в международных финансовых организациях, таких как Всемирный банк и МВФ. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России не в рублях.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

При этом администрация не воспользовалась более жесткими мерами, предусмотренными законом. В частности, вариантов понизить уровень дипломатических отношений и запретить полеты государственных авиакомпаний. Последнее ударило бы по "Аэрофлоту". Не применили и возможность запрета на любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов.

Более того, ограничения распространяются на займы российских ведомств, но не затрагивают займы государственных компаний, хотя многие из них уже находятся под другими американскими санкциями. Ограничения также не касаются участия банков США в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.

В МИД России заявили, что Москва не удивлена введением санкций. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация Трампа регулярно накладывает на Россию ограничительные меры. При этом Москва сожалеет, что США с вводом новых санкций жертвуют двусторонними отношениями.

ЗАПРЕТ НЕ ЗНАЧИТЕЛЕН

Запрет американским банкам покупать российские долговые обязательства не будет значимым для рынка евробондов, заявили ранее в Центробанке России. Там пояснили, что российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин России примет решение о выходе на рынок еврооблигаций.

В первой половине года банки значительно нарастили объем размещенных средств на счетах в банках-нерезидентах, что привело к росту чистых иностранных активов российского банковского сектора, пояснили в ЦБ. В результате увеличения наиболее ликвидной части иностранных активов банки сформировали подушку валютной ликвидности на 18 миллиардов долларов, которая может быть использована в случае роста волатильности на финансовых рынках.

По словам главы российского Минэкономразвития Максима Орешкина, в свете грядущих ограничений на доступность внешних финансов Россия уже переориентировалась на внутренние ресурсы: российские банки, финансовые институты и фонды. Подобная динамика наблюдается последние пять лет.

Орешкин выразил уверенность, что рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности и это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов.

Министр финансов России Антон Силуанов также заверил, что созданная в стране финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах.

ЭКСПЕРТЫ

В рейтинговом агентстве Moody's пришли к выводу, что из-за очень низких потребностей России в финансировании краткосрочный эффект санкций будет ограничен. В основном этот пакет санкций будет оказывать давление на долгосрочные экономические перспективы России за счет более низких уровней инвестиций и доступа к технологическим трансферам.

Однако это все равно будет создавать определенные препятствия для увеличения темпов экономического роста и повышения уровня жизни, считают в агентстве.

Санкции США, вероятно, приведут к продолжающемуся сокращению выпусков, номинированных в долларах, отмечают эксперты Moody's. При этом, считают они, даже если американские инвесторы не смогут участвовать в покупках российского суверенного долга, Россия сможет привлечь финансирование в евро и других резервных валютах от нерезидентов США.

В международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings считают, что новые американские санкции не окажут влияния на суверенный рейтинг России, который сейчас находится на инвестиционном уровне "BBB-".

ОТМЕНЫ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Второй пакет санкций содержит все те же условия для их отзыва: гарантии неприменения химического и бактериологического оружия, а также допуск международных инспекторов, которые должны будут удостовериться в основательности этих гарантий. Кроме того, добавлено условие выплаты реституций пострадавшим в Солсбери.

В начале марта 2018 года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала Москве в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в английской лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Учитывая, что Москва отвергает все обвинения Британии, условия США для отмены санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" вряд ли будут выполнены, что делает санкции практически бессрочными.