ПЕКИН, 26 авг /ПРАЙМ/ Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне нового витка эскалации в торговых отношениях между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.35 (4.35 мск) упал на 3,12% — до 25362,87 пункта. По состоянию на 9.48 (4.48 мск) индекс продолжил падение — до 25335,23 пункта, или до 3,22%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.