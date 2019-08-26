ВАШИНГТОН, 26 авг /ПРАЙМ/. Второй пакет американских санкций против России в связи с инцидентом в английском Солсбери вступил в силу в полночь на понедельник (7.00 мск).

Второй пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" из-за "дела Скрипалей" был введен в действие, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила ему предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ

Первый пакет был введен в действие 27 августа 2018 года.

В соответствии с этими санкциями была прекращена американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдеп перестал выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны были также другие отдельные исключения, однако была установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ПАКЕТА

Новый санкционный пакет включает ограничения на российский государственный долг и обещание Вашингтона противодействовать выдаче Москве займов или их продлению в международных финансовых организациях, таких как Всемирный банк и МВФ. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России не в рублях.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

При этом администрация не воспользовалась более жесткими мерами, предусмотренными законом. В частности, вариантов понизить уровень дипломатических отношений и запретить полеты государственных авиакомпаний. Последнее ударило бы по "Аэрофлоту". Не применили и возможность запрета на любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов.

Более того, ограничения распространяются на займы российских ведомств, но не затрагивают займы государственных компаний, хотя многие из них уже находятся под другими американскими санкциями. Ограничения также не касаются участия банков США в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.