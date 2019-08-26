ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Второй пакет американских санкций против России в связи с инцидентом в английском Солсбери вступил в силу в полночь на понедельник (7.00 мск).

Второй пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" из-за "дела Скрипалей" был введен в действие, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила ему предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

ПЕРВЫЙ ПАКЕТ

Первый пакет был введен в действие 27 августа 2018 года.

В соответствии с этими санкциями была прекращена американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдеп перестал выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны были также другие отдельные исключения, однако была установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ПАКЕТА

Новый санкционный пакет включает ограничения на российский государственный долг и обещание Вашингтона противодействовать выдаче Москве займов или их продлению в международных финансовых организациях, таких как Всемирный банк и МВФ. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России не в рублях.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

При этом администрация не воспользовалась более жесткими мерами, предусмотренными законом. В частности, вариантов понизить уровень дипломатических отношений и запретить полеты государственных авиакомпаний. Последнее ударило бы по "Аэрофлоту". Не применили и возможность запрета на любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов.

Более того, ограничения распространяются на займы российских ведомств, но не затрагивают займы государственных компаний, хотя многие из них уже находятся под другими американскими санкциями. Ограничения также не касаются участия банков США в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.

В МОСКВЕ НЕ ЖДУТ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

В МИД России заявили, что Москва не удивлена введением санкций. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация Трампа регулярно накладывает на Россию ограничительные меры. При этом Москва сожалеет, что США с вводом новых санкций жертвуют двусторонними отношениями.

По словам главы российского Минэкономразвития Максима Орешкина, в свете грядущих ограничений на доступность внешних финансов Россия уже переориентировалась на внутренние ресурсы: российские банки, финансовые институты и фонды. Подобная динамика наблюдается последние пять лет. Министр уверен, что рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности и это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов.

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что созданная в стране финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах.

Запрет американским банкам покупать российские долговые обязательства не будет значимым для рынка евробондов, заявили ранее в Центробанке России. Там пояснили, что российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин России примет решение о выходе на рынок еврооблигаций.

В первой половине года банки значительно нарастили объем размещенных средств на счетах в банках-нерезидентах, что привело к росту чистых иностранных активов российского банковского сектора, пояснили в ЦБ. В результате увеличения наиболее ликвидной части иностранных активов банки сформировали подушку валютной ликвидности на 18 миллиардов долларов, которая может быть использована в случае роста волатильности на финансовых рынках.

В международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings считают, что новые американские санкции не окажут влияния на суверенный рейтинг России, который сейчас находится на инвестиционном уровне "BBB-".

В рейтинговом агентстве Moody's пришли к выводу, что из-за очень низких потребностей России в финансировании краткосрочный эффект санкций будет ограничен. В основном этот пакет санкций будет оказывать давление на долгосрочные экономические перспективы России за счет более низких уровней инвестиций и доступа к технологическим трансферам.

В начале марта 2018 года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала Москве в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в английской лаборатории Портон-Даун это опровергли.