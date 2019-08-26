МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Около 66% налоговых преференций в субъектах РФ оказались неэффективными для бизнеса. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные министерства финансов России, в прошлом 2018 году региональные льготы принесли прибыль в 87 миллиардов рублей, тогда как обошлись субъектам в 253 миллиарда.

Как следует из данных Минфина, наибольшее число эффективных налоговых льгот было зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Ленинградской области. Это 15,7, 12,3 и 4,4 миллиарда рублей соответственно.

В общей сложности эти льготы обошлись бюджетам трех регионов в 15,8, 31,5 и 9,5 миллиарда рублей соответственно.

В Минфине посчитали, что в 38 субъектах РФ — включая Москву — налоговые преференции не принесли бюджетам дополнительных расходов. В оставшихся регионах положительный эффект был незначительным.