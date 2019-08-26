МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), причитающаяся акционерам, по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась в 4,1 раза и составила 343,695 миллиона рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании сократилась в 1,6 раза — до 3,198 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 46,9%, до 1,075 миллиарда рублей, операционная прибыль — в 2,9 раза, до 615 миллионов рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 28,9% и составила 2,122 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании снизились на 3,2% с 31 декабря 2018 года и на 30 июня текущего года составили 3,264 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства сократились на 3,7% и составили 2,399 миллиарда рублей.

НКХП — один из крупнейших зерновых терминалов в России, его нынешние мощности позволяют перегружать 3,5 миллиона тонн зерновых в год.