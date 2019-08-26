МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров, передает агентство Рейтер.

Трамп поприветствовал готовность Китая к переговорам и назвал это положительным развитием для всего мира. Он отметил, что представители Китая связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле, сообщает Рейтер.

Президент США заявил, что переговоры по данному вопросу начнутся в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.