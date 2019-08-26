МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Это самый низкий показатель с ноября 2012 года. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что индикатор снизился лишь до 95,1 пункта с первоначального показателя июля в 95,7 пункта.

При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в августе сократился до 97,3 пункта с пересмотренного уровня июля в 99,6 пункта. Аналитики ожидали снижение только до 98,6 пункта с первоначальных 99,4 пункта.

Индекс экономических ожиданий в Германии в августе уменьшился до 91,3 пункта против пересмотренного значения июля в 92,1 пункта. Эксперты прогнозировали, что индикатор опустился до 91,5 пункта с первоначального значения в 92,2 пункта.

"Признаки рецессии в экономике США увеличиваются", — приводятся в релизе слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest).