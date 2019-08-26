МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, в первом полугодии 2019 года выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,196 миллиарда рублей по МСФО, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль увеличилась в пять раз в годовом исчислении до 17,196 миллиарда рублей (первое полугодие 2018 года: 3,425 миллиарда рублей). В долларовом эквиваленте чистая прибыль увеличилась в 4,6 раза — до 263 миллионов долларов с 58 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Выручка выросла на 22% — до 60,472 миллиарда рублей. В долларовом эквиваленте выручка увеличилась на 11% — до 926 миллионов долларов. Показатель EBITDA вырос на 34% — до 21,035 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте — на 22%, до 322 миллионов долларов.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.