МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Численность женщин в России продолжит превышать численность мужчин, как минимум до 2036 года, однако пропорции в некоторых регионах серьезно изменятся, рассказали РИА Новости в Росстате. Ведомство обновило прогноз численности населения страны.

Если в предыдущем среднем (базовом) прогнозе ведомства говорилось о том, что мужчин через 17 лет будет больше, чем женщин только на Чукотке и Камчатке, то теперь Чукотка перешла в разряд "дефицитных" регионов. А к Камчатке добавилось пять новых регионов, где в "дефиците" будут женщины.

По данным ведомства, к 2036 году нехватка женщин будет в Ленинградской области — 914 на 1 тысячу мужчин, (сейчас 1114), в Севастополе — 881 (сейчас 1107), в Мордовии — 999 (1119), в Тюменской области без автономии — 933 (1091), и на Сахалине — 955 женщин на 1 тысячу мужчин (сейчас 1069).

На Чукотке же, где ранее прогнозировалось к 2036 году 813 женщин на 1 тысячу мужчин, теперь рассчитывают пропорцию в 1027 женщин на 1 тысячу мужчин.