МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основным источником роста российской экономики во втором квартале 2019 года оставался потребительский спрос, оценивает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Экономика".

"По предварительной оценке Росстата, во втором квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9%. Это соответствует прогнозному интервалу Банка России в 0,5-1%. По оценкам, основным источником роста оставался потребительский спрос. При этом увеличение прироста ВВП произошло за счет меньшего сокращения ВНОК (валового накопления основного капитала — ред.) по сравнению с предыдущим кварталом", — пишут авторы комментария.

В этой связи регулятор отмечает улучшение инвестиционной активности после значительного спада в первом квартале.

Банк России в своем пресс-релизе после июльского заседания совета директоров по ставке отмечал, что темпы роста экономики РФ складываются ниже ожиданий ЦБ. В середине июня он прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%.

Министр экономического развития Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

Позже ЦБ со ссылкой на данные опроса банков признал, что расширение потребительского кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, и объявил о введении с 1 октября дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки.

В обзоре говорится также, что ЦБ ожидает увеличения в третьем квартале государственных инвестиций и ускорения роста российской экономики за счет реализации национальных проектов.

"По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в третьем квартале до 0,5-1%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8-1,3%", — пишут авторы документа.

Во втором квартале ВНОК, по оценкам ЦБ, в годовом сопоставлении сократилось на 0,5-1,0%.

"Меньшее снижение показателя по сравнению с предыдущим кварталом может быть вызвано динамикой тех компонентов ВНОК, которые не входят в расчет показателя инвестиций в основной капитал. Именно вложения в эти нефинансовые активы заметно снизились в первом квартале 2019 года. Во втором квартале 2019 года сдерживающее влияние динамики этих компонентов на прирост ВНОК, по оценкам, уменьшилось", — говорится в комментарии.

Инвестиции в основной капитал РФ во втором квартале выросли на 0,6-0,7%, оценивает ЦБ.