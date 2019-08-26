МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Дорогобужа" (входит в группу "Акрон") по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,731 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Выручка выросла на 13,4%, до 13,195 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 17% — до 5,058 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 30% — до 3,315 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Дорогобужа" на 30 июня составили 1,361 миллиарда рублей, увеличившись на 8% по сравнению с концом прошлого года. Краткосрочные обязательства выросли в 3,4 раза и составили 7,158 миллиарда рублей.

"Акрон" (Великий Новгород) вместе с "Дорогобужем" (Смоленская область) и "Северо-Западной фосфорной компанией" (СЗФК) входит в группу "Акрон", которая является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.