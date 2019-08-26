МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отсрочки повышения пошлин на товары из Китая, передает агентство Рейтер.

По сообщению агентства, Трамп, отвечая на вопрос об отсрочке введения пошлин на товары из Китая, отметил, что все возможно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.