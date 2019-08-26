МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Эскалация торговой войны США и Китая на минувших выходных усилилась – министр финансов Стивен Мнучин пояснил твит президента Дональда Трампа, где тот написал, что приказывает компаниям искать альтернативу Китаю в своей работе. Отдать такое распоряжение глава государства сможет, если объявит чрезвычайное положение, сказал Мнучин. Пока этого не произошло.

Глава минфина США предположил, что президент имел в виду свое желание гарантировать, что в затяжной торговой войне американские компании не столкнутся с проблемами и спокойно уйдут из КНР. Он напомнил, что Трамп уже объявлял чрезвычайное положение для возведения на границе с Мексикой забора от нелегальных мигрантов. Это позволило ему в обход конгресса получить необходимое финансирование.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Утром в понедельник по московскому времени официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, угрозы на Пекин не подействуют.

На этом фоне мировые биржи встретили утро понедельника спадом, однако Трамп тут же заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По его словам, представители Китая связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле. Переговоры по данному вопросу начнутся в ближайшее время, добавил Трамп. Он не исключил и отсрочки повышения пошлин.

СУПЕРБУРЯ "ПЯТОЙ КАТЕГОРИИ"

Аналитики, однако, скептически оценивают перспективы налаживания торговых отношений и полагают, что угроза Трампа вывести предприятия из Китая может быть вполне реальной, пусть и не так легко выполнимой. Такой вариант чреват огромными финансовыми и репутационными потерями, уверен старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

"Одна из немногих вещей, которые президент США может сделать без одобрения Конгресса — это ввести режим чрезвычайного положения (National Emergency), объявив, к примеру, сотрудничество с КНР угрозой национальной безопасности. Подобное регулируется законом "О чрезвычайных экономических полномочиях в международной сфере", IEEPA. Это прерогатива президента. Задача советников Трампа будет состоять в том, чтобы выработать юридически грамотное обоснование для такой меры и обозначить сферы применения", — говорит он.

"Если ситуация зайдет столь далеко, то это будет сродни искусственной "супербуре", которая приведет к бегству предприятий в сжатые сроки с нарушением производственных цепочек и товарных поставок", — согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Правда, после такого урагана "пятой экономической категории" шансы Трампа на переизбрание на второй срок будут даже не нулевые, а отрицательные, добавил он.

При этом мягкое вытеснение американского бизнеса из КНР уже началось. По сути, импортные пошлины являются административно-экономическим механизмом побуждения бизнеса к перемещению производственных мощностей обратно в США. Значительная часть китайского экспорта — продукция американских компаний, которые используют дешевую рабочую силу КНР и привлекательные административно-налоговые условия для повышения эффективности производства. 25-процентные пошлины уже заставляют компании думать о поиске других стран со схожими условиями или закладывать возвращение производств под американскую юрисдикцию. Естественно, что обещания повысить их еще на 5% делают невозможным планирование бизнес-процессов с использованием китайских возможностей, рассуждает эксперт.

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ

О дальнейшем можно судить по мере того, как станут очевидны конкретные меры со стороны США. Американским компаниям могут (точечно или всем) запретить использовать юань в расчетах, иметь кредитные отношения с китайскими банками, ввозить и вывозить юани и ценные бумаги, номинированные в юанях. Самая жесткая мера — аннулирование всех сделок и операций с собственностью, в которых Китай (государство, компании или физлица) имеет интерес, говорит Ананьев.

Более взвешенной мерой он называет запрет компаниям, участвующим в госзаказах США, вести дела с КНР. Могут попасть под запрет и разработчики национально значимого технологического оборудования. Последствия — это разрыв производственных связей, потеря рынка (на место ушедших придут конкуренты), спад выручки, чистой прибыли и в конечном итоге — падение акций.

По мнению Кочеткова, в ответ на ограничения для Huawei Китай может существенно снизить продажи американской продукции на своей территории, а первым кандидатом становится Apple. Кроме того, пострадать могут и продажи Boeing. Впрочем, государственные ограничения это ничто по сравнению с тем, что в китайском обществе может появиться идея "ничего американского". Это грозит падением продаж огромного списка товаров американского происхождения, что, соответственно, приведет к сокращению корпоративных прибылей в США из-за потери объемного рынка сбыта. Потери компаний в совокупности затормозят экономический рост и ускорят наступление глобального спада.

РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

При этом Вашингтон совершил стратегическую ошибку, одновременно поссорившись с Пекином и Москвой. В свое время о пагубности такой политики предупреждал Генри Киссинджер. Теперь у Китая есть возможность заменить часть американских поставок закупками в России. Это касается и сельскохозяйственной продукции, и нефти, и СПГ, и малой авиации, и тяжелых грузовиков. В любом случае, капитулировать перед ультиматумами Пекин уже не готов и будет настаивать на принципах взаимности, уверен Кочетков.

Ситуативно мы можем воспользоваться ситуацией, согласен Ананьев. Например, под антиамериканские тарифы попала нефть-сырец, что автоматически делает российские энергоносители немного выгоднее. Когда и если США введут жесткие ограничения против китайских технологических компаний, та же Huawei обратит больше внимания на российский рынок.

"Но вот когда торговая война спровоцирует экономический спад – а это неизбежно — мы почувствуем отток иностранного капитала в более безопасные активы, а нефть, российский фондовый рынок и рубль неизбежно упадут", — прогнозирует аналитик.

В целом эксперты считают маловероятным возобновления плодотворных переговоров при действующем президенте США. Таким образом, торговая война еще может продлиться полтора-два года с непредсказуемыми последствиями для обеих стран и мировой экономики в целом.