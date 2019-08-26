МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рост реальных заработных плат в РФ в третьем квартале 2019 года составит 3-3,5% в годовом выражении, говорится в аналитическом комментарии Банка России "Экономика".

"В реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно. По оценкам Банка России, в третьем квартале 2019 года ее рост составит 3–3,5% в годовом выражении", — пишут авторы документа.

В июле уровень безработицы в РФ оставался вблизи исторического минимума. Опросы работодателей указывали на ухудшение настроений в сфере занятости четвертый месяц подряд: сводный индекс занятости PMI в июле оказался минимальным с мая 2016 года, при этом ухудшение настроений в промышленном секторе временно приостановилось, отмечает ЦБ.

По предварительной оценке Росстата, в июне-июле 2019 года рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7%и 8,2% соответственно. В Банке России считают, что это было связано с переносом сроков бонусных выплат в нефтегазовом секторе. Тем не менее, годовой темп прироста трудовых компенсаций продолжил колебаться вблизи средних уровней 2016-2017 годов.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1%.