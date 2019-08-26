МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В ходе саммита G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не намерена платить Евросоюзу отступные, если Brexit произойдет без сделки. Потенциальная неустойка составляет 39 млрд фунтов стерлингов (около 49 млрд долларов). При этом сам Джонсон уверен, что соглашение с Евросоюзом о свободной торговле скоро будет достигнуто, однако Лондон все равно готовится к жесткому Brexit.

Не выплачивать Брюсселю отступные посоветовал Лондону президент США Дональд Трамп, уверив англичан, что заключит сделку с Великобританией о свободной торговле, чтобы компенсировать потери от Brexit.

Решение о выходе из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме в июне 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс Brexit, крайний срок которого 31 октября текущего года. Согласно правительственным документам Соединенного Королевства, при выходе из ЕС без сделки страна готовится к нехватке топлива, лекарств и продовольствия.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты разошлись в оценке последствий отказа Британии от отступных. Одни полагают, что такой поступок неминуемо приведет к дефициту товаров в стране, девальвации фунта и падению уровня жизни англичан. Другие, что распущенность Джонсона в вопросах политики и неспешность заключения сделки только на руку британцам – если нет соглашения, то за что страна должна платить деньги ЕС? При ограничении товаров из ЕС в Британию будут страдать не только покупатели, но и продавцы – европейские компании. К тому же, на подмогу Лондону спешит Вашингтон.

ВОЛЮНТАРИЗМ А-ЛЯ ТРАМП

Трамп привнес в мировую политику давно забытый волюнтаризм, когда свои интересы проталкивают без учета интересов партнеров, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Джонсону также приписывают весьма скандальный характер ведения дел, поэтому его заявление об отказе от компенсации удивления не вызывает. Другое дело, что выход из ЕС без соглашения будет предполагать возврат к системе торговых отношений низшего уровня без каких-либо преференций для Лондона. Дефицит товаров это далеко не самое плохое, что может случиться с британским королевством, считает эксперт.

"Столь высокая распущенность в вопросах дипломатии может обернуться бегством европейских денег и инвестиций на континент, а это означает девальвацию фунта и падение уровня жизни", — говорит он.

Кочетков напомнил, что сама идея выхода из Евросоюза была во многом связана с недовольством англичан миграционной политикой Евросоюза, а экономические последствия были отодвинуты на второй план. Конечно, в условиях жесткого выхода Лондон может отказаться от компенсаций Брюсселю, надеясь на содействие США. Однако сами США уже находятся в жестком торговом противостоянии с Китаем и вряд ли смогут оказать какую-либо финансовую поддержку. Торговые отношения Лондона и Вашингтона уже достаточно мягкие, чтобы говорить о дополнительных преимуществах. Да и сам Лондон может использовать скандальность Бориса Джонсона для нагнетания давления на Брюссель.

Скорее всего, какое-то улучшенное соглашение появится еще до 31 октября текущего года, что будет подано в качестве большой победы, хотя прорывных договоренностей там не будет. Граница между Ирландией и Северной Ирландией останется и приобретет черты более строгой линии с контролем за товарными и людскими потоками, считает эксперт.

БОРИС ПРАВ

Впрочем, нельзя исключать и другой сценарий, говорит Кочетков. Чрезмерная жесткость Джонсона может спровоцировать скоротечный финансовый кризис в Великобритании с последующим парламентским кризисом и объявлением досрочных выборов. В этом случае сроки выхода Великобритании могут быть сдвинуты еще на неопределенный срок вплоть до нового референдума, не исключает он.

Если следовать бытовой логике, то Джонсон прав, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Нет соглашения – нет денежек", — рассуждает он.

Непонятно, какой суд может обязать Великобританию выплачивать какие-либо компенсации. К тому же, Британия – крупный торговый партнер. Опрометчиво думать, что перекрытие границ – вред только для Британии: поставщики из ЕС тоже пострадают, уверен Брагин.

"Не надо думать, что ЕС может наказать Великобританию безболезненно для себя. Это обоюдоострый вопрос", — поясняет он.

По его мнению, ЕС и Британия все же заключат базовое соглашение, а если нет, то стороны являются участниками ВТО, поэтому в любом случае рамочные соглашения по торговле у них будут.

Новые соглашения с США, разумеется, если они будут подписаны, благотворно повлияют на торговлю между странами, это частично сможет компенсировать ухудшение торговли с ЕС. Хотя экономист сомневается, что торговые отношения с Евросоюзом сильно ухудшатся.

Естественно, будут меняться торговые цепочки, но в целом выход из ЕС без сделки и неустойки не станут такой большой проблемой и ударом по экономике, уверен он.

"Нет никаких шансов, что страна окажется в изоляции и не сможет купить продуктов", — резюмирует он.