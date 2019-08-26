ДЖЕКСОН-ХОУЛ, 26 авг — Dow Jones. Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне развязанной Вашингтоном торговой войны, и это создает новые сложности для руководителей центральных банков.

"Ускорения темпов роста мировой экономики, которого мы ожидали, не произошло", — заявил он в интервью в кулуарах ежегодного симпозиума Федерлаьного резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоуле. "Если разобраться, это произошло не по вине политики ФРС, и не из-за мировых финансовых условий, даже не из-за снижения доли заемных средств Китаем", — добавил он.

Единственный фактор, являющийся причиной ослабления экономики в последнее время, это "торговая война", которая разгорается на фоне повышения пошлин на импорт США и Китаем, а также благодаря угрозам Вашингтона в адрес других торговых партнеров в Европе и Мексики, считает Карни. "Безусловно, США выступают на всех фронтах этой войны", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп недавно объявил о дальнейших мерах в отношении китайского импорта, тогда как Пекин также предпринял ответные меры в отношении американских товаров в преддверии саммита лидеров стран мира во Франции, который должен состояться на этой неделе.

Опасения Карни разделяют другие представители центральных банков, которые свидетельствуют о негативном влиянии торговой войны на доверие компаний, проявляющееся в сокращении капиталовложений, что в свою очередь рано или поздно начнет тормозить рост занятости.

"За последние 12 месяцев ожидания компаний относительно доходов на этот и следующий год резко снизились в зоне ответственности крупнейших центральных банков мира", — сказал Карни.

По его словам, экономику США ожидает ослабление капиталовложений, аналогичное тому, что наблюдалось в Великобритании в течение многолетнего периода неопределенности, связанной с возможным выходом из состава ЕС. Согласно оценке Банка Англии, капиталовложения компаний Великобритании упали почти на 25 процентных пунктов по сравнению с тем уровнем, который можно было бы ожидать, если бы результаты референдума в 2016 году оказались иными.

"Урок, который преподнес нам Brexit, заключается в том, что эти последствия могут быть весьма ощутимы и настолько масштабны", — отметил Карни.

Экономика Великобритании неожиданно сократилась во 2-м квартале, так как неопределенность перспектив запланированного на 31 октября выхода страны из ЕС негативно отразилась на доверии компаний.

В некоторой степени сложности, с которыми сталкивается Карни как глава Банка Англии, в течение непростого периода после принятия решения о Brexit, знакомы председателю ФРС Джерому Пауэллу. Ему приходится настраивать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы компенсировать возможные последствия шока доверия, вызванного торговой войной. Оба центральных банка при этом столкнулись с ростом неопределенности перспектив экономики, спровоцированным решениями политиков, предугадать которые также почти не представляется возможным.

Канадец Марк Карни занял пост главы Банка Англии в 2013 году, и срок его назначения истекает в январе 2020 года.

Выступая в пятницу на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле, Карни предложил центральным банкам подумать о том, чтобы объединить усилия в создании виртуальной валюты, которая сможет выполнять в мировой экономике ту роль, которую сейчас выполняет американский доллар. Это новаторское решение вызывающих обеспокоенность проблем, связанных со статусом доллара США как главной резервной валюты мира.

По словам Карни, "доминирующая" роль доллара в мировой торговле и мировой финансовой системе осложняет задачи управления инфляцией и обеспечения финансовой стабильности для правительств других стран. Карни считает, что проблемы вряд ли удастся решить повышением статуса другой валюты (например, китайского юаня) до равного статусу американского доллара, но что их можно решить, обеспечив мировую экономику поддержкой множества резервных валют.

Обеспокоенность раздутым статусом доллара США не является чем-то новым. Хотя доля США и других западных стран в мировой экономической активности и снизилась, американский доллар по-прежнему остается основной валютой расчетов в международной торговле, номинальной валютой ценных бумаг, а также предпочитаемой валютой для государственных резервов.

"Как оптимизировать имеющуюся систему?", — ответ именно на этот вопрос заставил Карни говорить о создании новой резервной валюты. "Я не призываю уже завтра заменить доллар", — добавил он.

Гегемония США в сфере международных финансов не может сохраняться бесконечно долго, и властям следует задуматься уже сейчас об изменении баланса сил.

"Гегемон не может оставаться резервной валютой, утратив статус гегемона, но они остаются в этой роли намного дольше, чем можно было бы ожидать, и в конечном итоге они ее потеряют", — сказал Карни.

Карни считает, что выпады Трампа в адрес ФРС не смогут скомпрометировать независимость центрального банка. Трамп все более яростно критикует ФРС из-за неспешного, по его мнению, сокращения процентных ставок. В пятницу президент США назвал Пауэлла врагом народа, шокировав участников симпозиума.

"ФРС и председатель Пауэлл полностью сосредоточены на достижении целевых уровней занятости и инфляции, и они назначают их согласно своему усмотрению", — отметил Карни, добавив, что полностью доверяет руководству ФРС.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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