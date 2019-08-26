МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Реальные доходы населения России растут медленно, что не может не вызывать беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", — сказал Путин.

В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно. На совещании обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущая ситуация в реальном секторе экономики.

По словам Путина, темпы роста экономики России неудовлетворительны, нужны дополнительные решения для более устойчивого и динамичного роста.

Он напомнил, что, по данным Росстата, ВВП РФ по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим", — сказал Путин.

Президент также отметил, что инфляция в РФ постепенно приближается к целевому ориентиру, сейчас она составляет примерно 4,5% в годовом выражении.

"Что еще хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора – это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении", — сказал Путин.