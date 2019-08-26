МОСКВА, 26 авг — Dow Jones. Спустя полтора года после начала торговой войны между США и Китаем начала появляться одна закономерность. Президент США Дональд Трамп угрожает ввести новые пошлины на китайские товары. Пекин отвечает, объявляя о скромных мерах поддержки экономики и допускает ослабление юаня. Трамп набрасывается на Китай. И обе экономики продолжают замедляться.

А недавно Трамп также вовлек в борьбу ФРС, обвинив центральный банк в том, что тот не хочет ему помочь. WSJ: Банк Англии считает, что перспективы роста мировой экономики не оправдали ожиданий

К сожалению для инвесторов, эта ситуация будет сохраняться, по крайней мере, до следующих президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. Существует три причины, которые могут иметь смысл с точки зрения Пекина.

Во-первых, Китай, очевидно, все более скептически относится к Трампу как к надежному партнеру по переговорам, поэтому для Пекина имеет смысл подождать, когда он уйдет со сцены. Во-вторых, у Китая есть возможность смягчить и даже полностью нивелировать действие американских пошлин. Рост в Китае замедляется, но не рушится. В-третьих, Китай может использовать больше средств в торговой войне, хотя положительное сальдо его торговли с США заставляет думать, что он более уязвим, чем США.

Это вызвано тем, что политические лидеры Китая имеют контроль над денежно-кредитной и валютной политикой, а президент США такого контроля не имеет. Американская система работает в пользу США в течение длительного времени, так как она предупреждает неоправданные инвестиции перед выборами и позволяет сдерживать инфляцию. Впрочем, сейчас это означает, что перспективы противодействия слабости американской экономики путем агрессивного понижения процентных ставок или ослабления доллара по меньшей мере расплывчаты, так как ситуация в производственном секторе кажется менее устойчивой, чем было раньше, что частично обусловлено снижением экспорта. Ничего американского. Что последует за уходом бизнеса США из Китая

Август это прекрасно показал. Трамп объявил о втором этапе пошлин 1 августа. К середине месяца китайские власти скорректировали механизм формирования процентных ставок, что привело к небольшому их снижению. Это стало продолжением умеренных шагов по смягчению политики.

В пятницу Китай ввел новые регулирующие пошлины, и Трамп ответил тем же. В понедельник юань упал на 1%. Таким образом, с 1 августа курс юаня в целом упал почти на 4%.

Позднее в понедельник президент США заявил, что его чиновники получают звонки из Китая со словами: "Давайте вернемся к переговорам". Но инвесторы должны относиться к этому скептически. Долгосрочные убытки для китайской экономики со стороны замедления роста торговли будут значительными, но страна, скорее всего, может продержаться еще один год, пока президентом США остается Трамп.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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