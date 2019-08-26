МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Совещание в правительстве проводили два вице-премьера Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, с участием трех федеральных министров. Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического. Соответствующий законопроект мы будем готовить", — сказал он.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил РИА Новости это решение. "По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", — сказал Джус.