МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июль 2019 года снизилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с июнем — до 30% по состоянию на 1 августа, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились к 1 августа до 2,584 триллиона рублей с 2,559 триллиона рублей на 1 июля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 августа вырос до 8,608 триллиона рублей с 8,309 триллиона на 1 июля.

В середине июля ЦБ сообщал, что нерезиденты и "дочки" иностранных банков в июне сохраняли высокий спрос на российские ОФЗ, всего на аукционах Минфина РФ они купили госбумаг на 42 миллиарда рублей, или 39% объема размещения.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4% против 33,1% на начало 2018 года.