ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже потерял в результате торговой войны с США три миллиона рабочих мест.

"Китай уже потерял три миллиона рабочих мест. Скоро это будет гораздо больше трех миллионов рабочих мест", — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению Трампа, у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле.

"Китай очень хочет договориться о торговле… Думаю, у них нет другого выбора, кроме как договорится", — сказал он на совместной пресс-конференции с Макроном.

Он отметил, что Китай "очень страдает" от введенных США пошлин, а США намерены в ближайшее время собрать таких пошли на 100 миллиардов долларов.

Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.

Торговая война Китая и США вновь обострилась после того, как Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.