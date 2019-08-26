Трамп: Китай потерял в результате торговой войны с США 3 млн рабочих мест
ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже потерял в результате торговой войны с США три миллиона рабочих мест.
"Китай уже потерял три миллиона рабочих мест. Скоро это будет гораздо больше трех миллионов рабочих мест", — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По мнению Трампа, у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле.
"Китай очень хочет договориться о торговле… Думаю, у них нет другого выбора, кроме как договорится", — сказал он на совместной пресс-конференции с Макроном.
Он отметил, что Китай "очень страдает" от введенных США пошлин, а США намерены в ближайшее время собрать таких пошли на 100 миллиардов долларов.
Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.
Торговая война Китая и США вновь обострилась после того, как Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
https://1prime.ru/state_regulation/20190826/830270378.html