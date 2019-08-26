ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. США и ЕС близки к договоренностям по торговле без введения пошлин на европейские автомобили, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы, возможно, очень близки к заключению сделки с ЕС. Просто они не хотят пошлин. Это же так просто. Они не хотят пошлин на машины. Mercedez Benz, BMW – им не нужна пошлина 20-25%. Но я думаю, что мы очень близки к сделке с ЕС без необходимости доходить до этого", — сказал он журналистам по итогам саммита G7.

Правда, Трамп тут же оговорился, что, возможно, пошлины все же придется ввести, сказав, что с ЕС сложно вести переговоры.

Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Он также поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.