БРЮССЕЛЬ, 26 авг — ПРАЙМ. Средний темп роста экономики среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале 2019 года замедлился до 0,5% с 0,6% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка организации.

При этом в первом квартале наблюдался рост показателя по сравнению с предыдущим триместром, когда показатель поднялся лишь на 0,2%.

Среди семи крупнейших экономик динамика ВВП значительно ухудшилась в Великобритании, дойдя до спада в 0,2% против роста в 0,5% и в Германии – до снижения в 0,1% против увеличения на 0,4%. Рост ВВП замедлился и в США, до 0,5% с 0,8%, Японии – до 0,4% с 0,7%, говорится в сообщении ОЭСР.

Рост экономики замедлился как в Евросоюзе (28 стран), так и в еврозоне (19 стран, входящих в ЕС) – до 0,2% в обоих случаях против 0,5% и 0,4% соответственно.

Ранее в августе источник в структурах ЕС отмечал, что Евросоюз считает внешнеторговую напряженность важнейшим риском для роста мировой экономики.

В состав ОЭСР входят Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.