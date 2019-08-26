МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2020-2024 годы учло реализацию дополнительных мер по повышению потенциала экономического роста, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

"Мы собираемся активно проводить структурные реформы, это восемь ключевых направлений. Это тот план, который сейчас обсуждается. И есть поручение президента его подготовить к 1 октября. Обсуждаем его на совещаниях у президента. Этот план мы учли в прогнозе как необходимый для достижения 3% роста ВВП с 2021 года", — сказал он.

Первым направлением является улучшение инвестиционного климата — реформа контроля и надзора, снижение административных барьеров, создание предсказуемой среды ведения бизнеса, повышение доверия к правоохранительной системе. В том числе это направление предусматривает формирование региональных программ инвестиционного развития, увеличение охвата действия инвестиционной налоговой льготы и региональных инвестиций в инфраструктуру. "Сейчас с Минфином эту историю обсуждаем. Есть определенная разница позиций, где-то мы уже сошлись. В ближайший месяц-полтора, я думаю, придем к финальному решению",- сказал Орешкин.

Второе направление включает повышение эффективности функционирования рынка труда, в том числе формирование региональных программ снижения структурной безработицы, цифровизация трудовых отношений, усиление миграционного притока с акцентом на высококвалифицированных специалистов. Другими направлениями станут повышение эффективности государственного и квази-государственного сектора, технологическое развитие, развитие конкуренции, создание источников финансирования инвестпроектов, развитие экспорта и интеграция в мировую торговлю, модернизация системы госуправления.