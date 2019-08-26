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МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Минэкономразвития понизило прогноз роста экономики РФ в 2020 году до 1,7% с 2%, сохранило на 2021-2022 годы на уровне 3,1% и 3,2%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

"На фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ускорятся до 1,7% (после 1,3% в 2019 году — ред.) в 2020 году и 3,1-3,2% в 2021-2022 годах", — сказал он.

По его словам, ключевыми факторами риска для динамики ВВП РФ в 2020-2022 годы являются дальнейшее ухудшение глобальной экономической ситуации на фоне торговых противостояний и неблагоприятное развитие кредитного цикла. Орешкин отметил, что рост мировой экономики уже в текущем году будет самым слабым с 2009 года — министерство ожидает, что мировой ВВП прибавит по итогам года от 2,5% до 3% в базовом сценарии.

"Внешняя экономика не будет основным драйвером, который сможет вытянуть российскую экономику. Нам нужно ориентироваться исключительно на собственные силы и в условиях фаз кредитного цикла, в первую очередь в потребительском кредитовании, главным источником роста в 2020-м году могут стать только инвестиции", — добавил Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что правительство планирует большим объемом структурных изменений поддержать инвестиционный рост, в том числе через снижение избыточных издержек бизнеса, обеспечение его необходимым объёмом финансирования, повышение эффективности расходов бюджета и госкомпаний.