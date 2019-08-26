Добавлены высказывания Орешкина (третий абзац).

МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Минэкономразвития России незначительно скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году в сторону ослабления рубля с 65,1 рубля за доллар до 65,4 рубля за доллар, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Прогноз по курсу рубля к доллару пересмотрен в сторону ослабления на текущий год незначительно — с 65,1 рубля за доллар в среднем за год до 65,4 рубля за доллар", — сказал Орешкин.

"После периода сильного рубля курс вернулся к своим фундаментальным значениям и, несмотря на закрепление нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель, стабилизируется вблизи текущих значений", — добавил министр.

Прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2020 году также пересмотрен в сторону ослабления рубля — с 64,9 рубля за доллар до 65,7 рубля за доллар, также и в 2021 году — с 65,4 рубля за доллар до 66,1 рубля за доллар.

В 2022 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 66,5 рубля за доллар (прежний прогноз — 66,2 рубля за доллар), в 2023 году — на уровне 66,9 рубля за доллар вместо прежних 67 рублей за доллар.

В 2024 году среднегодовой курс доллара составит, по оценке Минэкономразвития, 67,4 рубля за доллар вместо ранее прогнозировавшегося уровня в 68,6.