МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. В рамках форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2019), который пройдет 2–5 октября в Москве, состоится заседание рабочей группы по энергетике Госсовета России, а также будет представлен ежегодный отчет ОПЕК World Oil Outlook 2019, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

"В рамках форума состоится 30 деловых мероприятий, в том числе расширенное заседание рабочей группы по направлению "энергетика" Госсовета РФ, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов", — говорится в сообщении министерства.

По мнению министра энергетики РФ Александра Козака, Российская энергетическая неделя поспособствует созданию положительного имиджа российского топливно-энергетического комплекса на мировой арене. Он подчеркнул, что эту площадку необходимо будет использовать для подведения итогов и планирования стратегии развития на 2020–2025 годы.

Как также отмечается в сообщении Минэнерго, деловые сессии форума будут посвящены цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, а также перспективам сотрудничества предприятий ТЭКа и ОПК для импортозамещения и развития энергетического рынка.