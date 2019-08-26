МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Сектор недвижимости и строительство могут стать одним из драйверов роста экономики в РФ в 2019 году, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее в понедельник он сообщил о том, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП РФ в 2020-м году с 2% до 1,7%.

"Сектор недвижимости и строительства, по нашим оценкам, в следующем году будет одним из драйверов роста. Это тот сектор, который в основном в последние годы отъедал у экономического роста, начиная со следующего года, особенно в 2021-м году, мы видим очень большой позитивный эффект", — сказал Орешкин.

Он отметил, что вклад потребительского сектора в следующем году снизится из-за того, что потребительский спрос не будет поддержан потребительским кредитом. При этом за счет снижения ключевой ставки ЦБ будут снижаться и ставки по ипотеке.

"Рефинансирование ипотеки значительно ускорится, по нашим оценкам, в следующем году вслед за снижением ипотечных ставок, оно даже может быть оказаться больше, чем многие того ожидают. Поэтому мы здесь очень позитивно смотрим на снижение ипотечных ставок, на рост на рынке недвижимости", — добавил министр.