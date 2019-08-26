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МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в РФ на 2019 год до 2% с 3,1%, на 2020 год — до 5% с 7%, при этом повысило ожидания на 2021 год до 6,5% с 6,3% и сохранило на 2022 год на уровне 5,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

"На фоне слабости потребительского спроса и слабости мировой экономики основным драйвером роста станут инвестиции, которые увеличатся на 5% в 2020 году после 2% в 2019 году", — сказал Орешкин.

По его словам, ключевыми факторами ускорения инвестиционной активности станут снижение избыточных административных издержек бизнеса; дополнительная поддержка региональных инвестиций на федеральном уровне; изменение структуры кредитования и формирование новых источников финансирования инвестиций; восстановление доверия к правоохранительной и судебной системе.

"У нас на следующий год 5% рост инвестиций — это максимальное значение за многие годы. Понятно, что нужно приложить много усилий, для того чтобы это значение была достигнуто", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр добавил, что роль бюджетных расходов в инвестиционном процессе в 2020 году будет высокой.

"Как вы знаете, и магистральный план развития инфраструктуры, являющийся одним из национальных проектов, и национальный проект по безопасным и качественным дорогам тоже предполагает большой объем инвестиций в дорожное строительство. И третий момент, о котором редко говорят — это то, что регионы в дорожные свои фонды будут получать большую долю акцизов, означает, что на проведение дорожных работ на местах также будет больше средств", — сказал он.

Орешкин подчеркнул, что реализация этих национальных проектов, а также изменение распределения дохода от акцизов будут поддерживать инвестиционные доходы в экономике.