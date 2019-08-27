МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Число занятых на рынке труда в России, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполняемой работы, то есть попадают в "квалификационную яму", достигает почти 34 миллионов человек, говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации "Росатом", "Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты", который есть в распоряжении РИА Новости.

По данным ОЭСР, пишут авторы документа, при текущем объеме глобальных трудовых ресурсов 3,5 миллиарда человек компетенции каждого третьего работника, занятого на рынке труда, либо избыточны, либо недостаточны для выполняемой ими деятельности.

"Эта так называемая квалификационная яма (skills mismatch) уже касается каждого второго работодателя и охватывает 1,3 миллиарда работников, а к 2030 году ее действие распространится более чем на 1,4 миллиарда работников. В России их число достигает уже 33,9 миллиона человек, а в регионе Северной и Южной Америки – 87,6 и 58,6 миллиона соответственно", — говорится в докладе.

"Проблема растущего кадрового разрыва, так называемой "кадровой ямы", является сегодня одним из ключевых пунктов мировой повестки на рынке труда. Ситуация, когда и выпускники, и уже состоявшиеся профессионалы не могут найти работу по специальности, а работодатели, как ни парадоксально, тратят годы, чтобы подобрать специалистов на ключевые должности, возникла не вчера. Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и "интернет вещей" – все это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек и усугубляя разрыв", — приводятся в документе слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

Авторы доклада указывают, что только в 2017 году мировой ВВП недополучил 5 триллионов долларов из-за кадрового разрыва. "Причины, из-за которых возникает квалификационная яма в той или иной стране, могут различаться. Глубина необходимой трансформации системы образования и рынка труда будет зависеть от уровня развития человекоцентрического подхода, а также от особенностей каждой конкретной страны. В зависимости от скорости принятия решений в ближайшие десять лет подобный качественный переход к новому, по сути, типу социального контракта может увеличить рост ВВП в разных странах на 0,5–2% в год", — полагают в BCG.

Структура концепции человекоцентричности, отмечают эксперты BCG, подразделяет ряд параметров на три блока: "способности", то есть уровень развития профессиональных навыков и индивидуальных компетенций работников и, соответственно, систем образования и профессиональной подготовки; "возможности", то есть наличие на рынке труда вакансий и доступ населения к ним; "мотивация", то есть готовность населения заниматься саморазвитием и наличие на рынке условий и стимулов для такого саморазвития.