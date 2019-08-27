МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Задолженность грузинских авиакомпаний перед РФ за аэронавигационное обслуживание достигла 1 миллиона долларов, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Российское министерство в конце июня сообщало, что общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей.

"По состоянию на сегодня сумма задолженности составляет порядка 1 миллиона долларов", — сказала Петрова.

Она отметила, что еще 10 лет назад на переговорах существовавшей тогда Росаэронавигации и министерства экономического развития Грузии был рассмотрен вопрос по урегулированию долга за аэронавигационное обслуживание. В ходе переговоров грузинская сторона согласилась с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, представила график ее погашения. Но с 2008 года платежи по графику не осуществляются.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, после чего президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля и рекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

В свою очередь российский Минтранс также с 8 июля приостановил полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Ведомство указало, что приостановка продлится до момента предоставления Georgian Airways и MyWay Airlines программ авиационной безопасности, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности за аэронавигацию.

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