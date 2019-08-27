МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. На портале "Работа в России" появится новый пункт в резюме россиян. Как сообщили "Российской газете" в Роструде, при размещении резюме будет учитываться опыт волонтерской деятельности соискателя.

"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему "Добровольцы России" с нашим порталом "Работа в России", — рассказал изданию замглавы ведомства Денис Васильев.

По его словам, уже в следующем 2020 году у пользователей портала "Работа в России" появится возможность при размещении резюме указывать свой волонтерский опыт. Тогда в резюме будет появляться соответствующая отметка.