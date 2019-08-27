ВВП Германии во II квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении, как и ожидалось
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале 2019 года снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель в квартальном исчислении совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.
В годовом выражении ВВП Германии во втором квартале не изменился, с учетом сезонных корректировок — вырос на 0,4%.
В первом квартале ВВП Германии вырос на 0,4% в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок. При этом в годовом исчислении показатель поднялся на 0,8%, с учетом сезонных корректировок — на 0,9%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190827/830271472.html