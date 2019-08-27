МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале 2019 года снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель в квартальном исчислении совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

В годовом выражении ВВП Германии во втором квартале не изменился, с учетом сезонных корректировок — вырос на 0,4%.

В первом квартале ВВП Германии вырос на 0,4% в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок. При этом в годовом исчислении показатель поднялся на 0,8%, с учетом сезонных корректировок — на 0,9%.