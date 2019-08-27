МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Совет директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" рекомендует дивиденды по итогам первого полугодия в размере 884,6 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

Реестр на получение дивидендов предлагается закрыть 11 октября. Акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов на общем собрании путем заочного голосования, прием бюллетеней заканчивается 27 сентября, реестр на участие в собрании закроется 3 сентября.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2019 года (направив 10,199 миллиарда рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям) в размере 884,6 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров", — говорится в материалах.

По итогам первого полугодия 2018 года промежуточные дивиденды компании составили 756 рублей на акцию (примерно 8,7 миллиарда рублей в целом), а финальные выплаты за год составили 873,42 рубля на обыкновенную акцию.

Уставный капитал компании составляет 11 миллионов 529 тысяч 538 рублей, состоит из обыкновенных акций номиналом 1 рубль. ГК "Ростех" принадлежит 25% плюс одна акция корпорации, подконтрольные менеджменту ВСМПО структуры владеют около 65% акций.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титановой продукции — слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, поставляет товары на рынки порядка 50 стран и глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Среди основных зарубежных заказчиков Boeing, Airbus, Embraer и Rolls-Royce. В 2018 году компания произвела более 33 тысяч тонн титановой продукции.