МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 0,2 доллара на акцию, сообщает компания.

В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров рекомендовал к выплате промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 0,2 доллара за акцию (0,17 доллара за акцию в первом полугодии 2018 года), что составляет 50% от чистой прибыли, при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x, говорится в сообщении.