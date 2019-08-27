МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с ЦБ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений, называться индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК), как планировалось ранее, она не будет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первым зампредом ЦБ — ред.), наверное, через неделю объявим вам все детали", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, будет ли законопроект об ИПК внесен в осеннюю сессию.

"Сергей Анатольевич, я сказал, что мы с тобой через неделю расскажем про ИПК", — сказал Моисеев, обращаясь к Швецову. "Про ИПК мы никогда не расскажем", — ответил Швецов.

"Это не будет называться ИПК", — добавил Моисеев.

Согласно концепции ИПК, которую разрабатывали Минфином совместно с ЦБ, ключевым отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагалось, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что рассчитывает на запуск механизма ИПК с 2020 года.