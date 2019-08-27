МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российское правительство вступило на путь либерализации доступа к шельфу. Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на российский арктический шельф частных инвесторов. Сейчас такой привилегией обладают государственные "Роснефть" и "Газпром". Они имеют 90% соответствующих лицензий.

Однако разрабатывает шельф только "Газпром нефть". Соответственно, допуск частных компаний на арктический шельф обсуждается только в отношении 10% от нераспределенных лицензий.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты без особого воодушевления оцениваю готовящийся законопроект. Безусловно, за шельфовыми проектами стоит успешное будущее нефтедобычи в стране. Однако, учитывая, что цены на нефть не очень высокие, а допуск будет только к 10% лицензий, вряд ли какие-то нефтегазовые компании станут активно использовать данное право. Шельфовая разработка по карману "Лукойлу" и "Сургутнефтегазу", но компании, скорее всего, не станут рисковать и выходить на шельф при неблагоприятной конъюнктуре. Доступ к шельфу может заинтересовать иностранных игроков, однако им мешают санкции.

НА БУДУЩЕЕ

Шельфовые проекты – одно из перспективных направлений увеличения добычи нефти по мере исчерпания существующих месторождений и переходу ко все более активной добыче трудноизвлекаемой и нетрадиционной нефти, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов. Хотя в ближайшей перспективе усилия нефтяных компаний будут преимущественно сконцентрированы на повышении отдачи от уже существующих месторождений, разработка проектов на шельфе весьма желательна для поддержания добычи нефти в перспективе 15-20 лет, поясняет он.

По мнению Кононова, разработка шельфовых проектов, особенно в сложных условиях российского севера – долгосрочный проект, который потребует 5-10 лет для выхода на полную мощность и слабо зависит от текущего уровня цен.

Из российских компаний проектами на арктическом шельфе мог бы заинтересоваться "Лукойл", считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "У него есть экспертиза работы на Каспии и отсутствие новых крупных проектов в нефтедобыче. С другой стороны, "Лукойл" компания консервативная, при текущих ценах на нефть менеджмент вряд ли будет готов инвестировать значительные средства в Арктику", — отмечает аналитик.

Финансовые ресурсы для шельфовых проектов в Арктике, по мнению эксперты, есть также у "Сургутнефтегаза", но компанию может остановить консервативный подход к рискам и отсутствие опыта. Участие же более мелких игроков в освоении арктического шельфа маловероятно.

"Вряд ли принятие законопроекта приведет к прорыву и сильно ускорит освоение арктических месторождений", — полагает Маринченко.

Законопроект, в большей степени, ориентирован на будущее: немедленных инвестиционных решений от частных компаний не будет, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Также необходимо понять, какие участки войдут в 10%, к разработке которых будут допущены частные компании.

"Может так статься, что их существенная удаленность сделает разработку в сложившихся экономических условиях невыгодной. Соответственно, какое-то их освоение станет возможным лишь через несколько лет, да и то при условии благоприятных цен на нефть", — поясняет эксперт.

ИНОСТРАНЦЫ

Кочетков не исключает, что данные изменения в законодательстве готовятся с прицелом привлечения иностранцев к разработке шельфа.

Допуск частных компаний на шельф, по всей видимости, предполагает возможность доступа к нему иностранных игроков, соглашается Кононов. С точки зрения перспектив развития отрасли это хорошо, так как не только создает возможность для трансферта существующих технологий, но и предоставляет нефтяникам возможность совместно с иностранцами нарабатывать опыт реализации сложных нестандартных проектов.

"Более активное освоение шельфа создает стимул для развития инфраструктуры на Севере и Дальнем Востоке", — подчеркивает эксперт.

По его словам, предоставление доступа к шельфу для частных компаний – положительный шаг как с точки зрения повышения конкуренции, так и появления стимулов к освоению новых технологий.

В свою очередь Мариниченко замечает, что приходу западных компаний на российский арктический шельф будут мешать санкции. Он напомнил, что в 2014 году американская ExxonMobil в партнерстве с "Роснефтью" пробурила на шельфе Карского моря разведывательную скважину, обошедшуюся в несколько сотен миллионов долларов, в результате чего было открыто месторождение. Однако работы были свернуты из-за санкций.