МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов из нее, сообщается на сайте Россельхознадзора.

По состоянию на сегодняшний момент право поставок указанной продукции предоставлено одному российскому предприятию (ООО "Брянская мясная компания"), проинспектированному ранее бразильскими инспекторами.

"Брянская мясная компания" входит в "Мираторг", среди ее продукции — мраморная говядина и полуфабрикаты из нее. Компания в начале года заявила о намерении создать в Брянской области три фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота мясного направления, объем инвестиций в проект – 3 миллиарда рублей. Сам агрохолдинг увеличил в первом полугодии 2019 года объем производства говядины на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 69 тысяч тонн в живом весе.

В "Мираторге" пока не ответили на запрос РИА Новости о планах по началу поставок говядины в Бразилию.