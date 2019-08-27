МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 28 августа предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

В частности, Минфин предложит выпуск ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 года на 10 миллиардов рублей и ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 года также на 10 миллиардов рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 21 августа, Минфин разместил ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 20 миллиардов рублей при спросе 46,45 миллиарда рублей и инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,341 миллиарда рублей при спросе 19,849 миллиарда.