МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в августе опустился до 135,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 135,8 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 129,5 пункта с первоначального значения июля в 135,7 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в августе уменьшился до 107 пунктов с пересмотренного показателя июля в 112,4 пункта. Первоначальный показатель составлял 112,2 пункта.

Индекс экономических условий при этом повысился в отчетном месяце — до 177,2 пункта с июльского показателя в 170,9 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.